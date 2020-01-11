Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257

İran Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran, hava savunma sistemleri tarafından 'yanlışlıkla düşürüldüğü' açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

İran Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran, hava savunma sistemleri tarafından 'yanlışlıkla düşürüldüğü' açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:47
1237 Okunma
İran Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna uçağının karakutusunun Fransa'ya gönderileceğini açıkladı. 

Düşürülen uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını aktaran Rızayifer, "Kanada, Fransa ve ABD gibi ülkelerden kara kutudaki bilgilerin indirilmesi için gerekli yazılım donanımları İran'a göndermelerini talep ettik ancak bu ülkeler İran'ın teklifini reddetti" dedi. 

Bunun üzerine karakutunun dünyadaki tarafsız ve saygın laboratuvarlardan birinde okunması için Ukrayna, İsveç, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere gönderilmesine karar verildiğini belirten Rızayifer, "Son olarak karakutunun Fransa'da okunmasına karar verildi. Bu beş ülke de kara kutunun kodlarının Fransa'da çözülmesine onay verdi" ifadelerini kullandı. 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı da sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı düzenlenmişti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Turan'a veda ettik...
Mehmet Turan'a veda ettik...
Gazeteci Mehmet Turan vefat etti
Gazeteci Mehmet Turan vefat etti
TürkAkım'da vanalar açıldı, doğalgaz akışı başladı
TürkAkım'da vanalar açıldı, doğalgaz akışı başladı

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim