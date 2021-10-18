İngiltere'den Squid Game uyarısı!

İngiltere genelindeki okullarda görevli öğretmenler Squid Game isimli fenomen diziyi izleyen öğrencilerindeki tehlikeli değişimi fark etti. Öğretmenler ortak bir kararla çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.

15 YAŞ ALTI İÇİN KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL

Bir çok uzman, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti.

DİZİDEKİ SAHNELERİ CANLANDIRIYORLAR

Lincoln'deki Sir Francis Fill ilkokulunda görevli Gareth Nichols, "okulda, aralarında 6 yaşındakilerin de bulunduğu bir grup öğrencinin diziyi konuştuklarını ve bazı sahneleri canlandırdıklarını" söyledi.

Nichols, okulun olayla ilgili hemen aileleri bilgilendirdiğini ifade etti ve "Öğretmenleri hemen aileleri elektronik cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Çocuklar cihazlar üzerinden ailelerinin haberi olmadan diziyi izliyor olabilir" dedi.

AİLELERE UYARI GÖNDERİLDİ

Doğu Yorkshire'deki Welton İlköğretm okulu da bazı öğrencilerin diziyi izlediklerinden haberdar olduklarını söyledi ve ailelere uyarı rehberi gönderdi.

GENÇ İZLEYİCİLER İÇİN UYGUN DEĞİL

Squid Game, şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Ama bazı uzmanlar dizinin 15 yaşındakiler için de uygun olmadığı görüşünde. Dizide yetişkinler geleneksel çocuk oyunları oynuyor ama kaybeden vurularak öldürülüyor.

Nichols, "Oyunlar geleneksel çocuk oyunları gibi gösterilse de şiddetle sonuçlanmalarından dolayı genç izleyiciler için uygun değil. 15 yaşındakilere de izletilmemesinden yanayım. Bütün ebeveynlere çocuklarının evde neler izlediğini yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

TÜM DÜNYADA UYARILAR PEŞ PEŞE

Avustralya'daki okullar ebeveynlerden çocuklarının diziyi izlemediğinden emin olmalarını istedi.

Belfast'taki ebeveynlerden ebeveyn kontrollerinin "açık" konumda kilitlendiğinden emin olmaları isteniyor.

California'daki uzmanlar dizinin 16 yaş altı çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiğini belirterek, “Dizi gereksiz yere şiddet içeriyor ve bu görüntüler insanları şiddete karşı duyarsızlaştırma potansiyeline sahip. Çocuklar bu konuda özellikle savunmasızdır.” uyarısında bulundu.