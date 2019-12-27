İlk alıcısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtım toplantısının ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

"HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan, paylaşımında "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İLK ÖN SİPARİŞ

Tanıtım töreninde yaptığı konuşmada ön sipariş sürecinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'den önce ön satış süreci başlatılabilir. Şahsım adına ilk ön siparişi de ben veriyorum." şeklinde konıştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtım töreninde kameralar kaşısına geçti. Sürecin sessiz ama derinden ilerlediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasının başında TOGG CEO'suna bizzat teşekkür etti.

Türkiye'nin yaklaşık 60 yıl önce gerçekleştirmek için adım attığı Devrim otomobilini hatırlatan Erdoğan, dönemin istemezükçülerinin yaptıklarını hatırlattı.

"AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞACAKLAR AMA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zihniyetteki kişilerin halen varlığını sürdürdüğünü belirtti ancak bu projenin engellenmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz.

100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİS

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

60 YIL BU HAYALİN PEŞİNDE KOŞTUK

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

FABRİKANIN KURULACAĞI YER

Yerli otomobil fabrikası Gemlik'te TSK'ya ait arazi üzerinde kurulacak.