İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gündeme getirilen Adalar'da faytonlardan çıkartılan bin 200 attan İBB'nin sorumluluğunda olan 978 tanesinin farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor.

İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kaybolduğu açıklamaları sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuya ilişkin açıklamada bulundu. İBB tarafından yapılan açıklamada, "Adalar'da başlatılan elektrikli araç projesiyle faytonlar kaldırıldı. Faytoncuların mağdur olmaması amacıyla da bölgedeki bin 179 at satın alındı. Bu işlemin tamamlanmasının ardından İBB Meclisi kararıyla toplam 860 at sahiplendirildi. Taleplerin 2 ila 100 arasında değiştiği bu süreçte atlara yönelik en büyük ilgi yerel yönetimlerden geldi.

Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya'dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendi. İstanbul, Elazığ ve Nevşehir'deki 3 devlet üniversitesine toplam 60 at verildi. Kayseri ve Ankara'daki sivil toplum kuruluşları (STK) toplam 42 ata talip oldu. İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildi. İstanbul'da muhtarlıklar tarafından da 5 at sahiplenildi" dedi.

ATLAR ÖLDÜ



İBB tarafından yapılan açıklamanın devamında ise bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 atın İBB uhdesinde yer aldığı belirtilerek "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu. İBB açıklamasında; "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.(sabah.com/Barış Savaş)