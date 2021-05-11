İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kayıp at iddiasına ilişkin açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıp at iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hepsine çip takıldı. Biz takmadık bakanlık taktı. Çip bizim tarafımızdan değil Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıp atlara ilişkin olarak ifade ettiği," İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor" sözlerine, "Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dönüp dönüp 'Ekrem İmamoğlu atlar nerede?' Allah'tan korkun" diye yanıt verdi.

Fox TV'de açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları kaydetti:

"1179 atı teslim aldık bu ataları satın aldık. 860'ını sahiplendirdik. Kime? Tarım Bakanlığı'nın da iş birliğiyle beraber bize başvuran kurum ve kuruluşlara sahiplendirdik. Bu atları satın alan biz Tarım bakanlığı ile iş birliği yaptık, sonra bütün nakliyesini her şeyini biz üstlendik. Bu götürüp teslim ettiğimiz atların hepsine çip takıldı. Biz takmadık bakanlık taktı. Çip bizim tarafımızdan değil Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor nerede o atlar diye. Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dörtyol'da bir olay ortaya çıktı. Bunlar çipliydi. Takibi onlar yapacak biz değil. Tarım Bakanlığı'na ait sorumluluk nerede hangi ilçeye erilmişse o ilçenin tarım müdürlüğünde. Dönüp dönüp 'Ekrem İmamoğlu atlar nerede?' Allah'tan korkun.

Tarım Bakanı bunlara cevap versin biz değil. Elleri arkada niye yürüdü diye soruşturma açacağınıza buna açsanıza."