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Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Üç-beş kullanılmış uçakla...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil" dedi.

Güncel 27.07.2021, 10:23
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Üç-beş kullanılmış uçakla...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

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