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Hatay'da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı
Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güncel 20.04.2022, 10:47
Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde, iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
3 öğrenci bıçaklandı
İHA'nın haberine göre; kavgada öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
2 kişi gözaltına alındı
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.