Hatay'da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde, iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 öğrenci bıçaklandı

İHA'nın haberine göre; kavgada öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.