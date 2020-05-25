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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu

Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, ihracat yüklerini Bulgaristan’a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu

Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, ihracat yüklerini Bulgaristan’a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:09
2004 Okunma
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu

Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, ihracat yüklerini Bulgaristan’a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Yetkililer uzun araç kuyruğunun Bulgaristan tarafında bulunan Lesova Sınır Kapısı'nda, pandemi nedeniyle uygulanan sağlık tedbirleri nedeniyle oluştuğunu belirtti.

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