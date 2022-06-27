Gürmen ile İstanbul Aydın Üniversitesi İş Birliği Genç Tasarımcılara Ödül Kazandırdı!

Erkek modasında RAMSEY ve KİP markalarıyla faaliyet gösteren Gürmen Group, sektöre genç yetenekleri kazandırmayı hedefleyen ve üniversite-sektör iş birliği adına referans alınacak özel bir adım attı. Gürmen Group ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü ile yapılan iş birliğiyle “Sürdürülebilirlik” temalı “Gömlek Tasarım Yarışması” düzenlendi.

Yaklaşık 200 genç üniversitelinin başvuru yaptığı ve aralarından 10 finalistin seçildiği yarışmanın ödül töreni; Gürmen Group Tasarım Merkezi ekibi ile İstanbul Aydın Üniversitesi Yöneticileri, Moda Tasarım Bölümü öğrencileriyle ailelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

“Gömlek Tasarım Yarışması” ödül töreninde; finale kalan 10 öğrencinin Kastamonu Gömlek Fabrikası’nda dikilen tasarımları mini bir defile ile sunulurken 3 öğrenci büyük ödül sahibi oldu. Ayrıca birinciliği elde eden genç tasarımcının gömlek tasarımı, sınırlı sayıda üretilerek RAMSEY’in seçili mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

“Gömlek Tasarım Yarışması”nın ödül töreninde konuşan Gürmen Group Tasarım Merkezi Direktörü Metin Baran Saltık, grup olarak RAMSEY ve KİP markalarıyla erkek moda sektöründe uzman, yenilikçi ve her biri özel hikayelere sahip tasarımlar geliştirme konusunda öncü, nitelikli üretim becerisi, üretim kapasitesi ve insan kaynağıyla referans alınan bir konuma sahip olduklarına dikkat çekti.

Yeni yetenekleri moda sektörüne kazandırmak hedefleniyor

Sahip olunan bu güçlü bilgi birikimi ve uzmanlığı genç yetenekler ile de paylaşmak, onları erkek moda sektörüne kazandırmak, kariyerlerini bu alanda yapmaları için teşvik etmek adına İstanbul Aydın Üniversitesi ve farklı eğitim kurumlarıyla yapılan iş birliklerini çok önemsediklerini belirten Saltık, şunları aktardı: “Yarışmada özgünlük, çizim becerisi, sunum bütünlüğü, yenilikçi bakış açısı, tasarımlarda sürdürülebilirliği destekleyen materyal, aksesuar kullanımı ve endüstriyel bir modele dönüşebilme gibi başlıkları değerlendirdik. Ve değerlendirme kriterlerimize uyan çok sayıda alternatifle karşılaşmak özellikle de sürdürülebilirliği sahiplenen; atık kumaşlarla yapılan ya da doğal baskıların, asma yaprağı, elma kabuğu gibi içeriklerin, organik pamuk gibi doğal elyafların, kök boyamaların kullandığı tasarımlarla karşılaşmak memnuniyet vericiydi. 21 kişilik Gürmen Group Tasarım Merkezi ekibimiz tasarımların çizimden üretimine kadar ki tüm süreçlerinde genç üniversitelilerin hep yanında oldu. Onlara kumaş ve aksesuar seçiminden model geliştirmeye, kalıp oluşturmaya kadar yol gösterici oldu. Umarız bu onlar için de faydalı bir deneyim olmuştur. Genç tasarımcıların yeteneklerinin keşfedilmesi, erkek moda sektörüne kazandırılmaları adına bu tip iş birlikleri ve projelere destek vermeyi sürdüreceğiz.”

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol da bölüm olarak 2005 yılından beri teknolojik donanımı ve özgün uygulamalarıyla alanında ayrışan bir eğitim sunduklarını belirterek, “Öğrencilerimize çok boyutlu ve disiplinler arası verilen eğitimin kalitesi, sektörle olan iletişimin güncel tutulması adına Gömlek Tasarım Yarışması çok önemli bir gösterge. Öğrencilerimize moda alanında kariyer yapmaları için kurduğumuz stüdyolarda işlevsel bir eğitim verirken buradaki tüm teknoloji ekipmanlar, eğitim altyapımızdaki dijitalleşmenin sağladığı hız ve üretkenlikle onları donanımlı bir şekilde iş hayatına hazırlıyoruz. Gürmen Group ve üniversitemiz arasındaki iş birliği hem mevcut öğrencilerimiz hem de yeni öğrencilerimize çok iyi bir referans olacak ve yol gösterecek” açıklamasını yaptı.