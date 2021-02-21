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Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

Güncel 21.02.2021, 08:58
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Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu, 2017 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir kişinin bundan kısa bir süre önce iknaları sonucu adalete teslim olduğunu ifade etti. Terör örgütlerinin korkusunun, adalete teslim olmak isteyen kişilerle yapılan mülakatlar olduğunu belirten Soylu, Bu mülakatların içerisinde ve bizim de daha önceden tespit ettiğimiz ve tekrar bununla beraber teyit ettiğimiz bir süreç oluşageldi” dedi.

Teslim olan kişinin 2017 yılında önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geldiğini belirten Soylu, sosyal medyadan tanıştığı birisinin kendisini ikna ettiğini anlattı.Kendisine verilen telefon numarasının eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'a ait olduğunu vurgulayan Soylu, “2017'de ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor, sosyal medyadan tanıştığı birinin ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılıyor. Ardından kendisine bir telefon numarası veriliyor, o da HDP eski milletvekili Hatice Kocaman'a ait. ‘Kocaman'ı arıyor 'terör örgütüne katılmak istiyorum' diyor. Kocaman'ın telefonda böyle şeyler konuşulmaz çıkışı sonrası buluşuyorlar ve gidip bir süre onunla kalıyor. Ardından terör örgütüne katılıp Gara'da eğitimlerini alıyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar” açıklamasında bulundu.

Bu olayın yeni gerçekleştiğini de vurgulayan Soylu, “Tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız birtakım işler var onları da devam ettiriyoruz. 2019 sonrası. Daha yeni. Buradaki muradım şu. Ben orada 'Gara'yı siz iyi bilirsiniz' dediğimde aslında orada bildiğimiz farklı başka milletvekilleri de var, oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör örgütünün yukarıdakileri Kandil'e Kandil demezler. 'Avrupa' derler. 'Avrupa size şunu söyledi mi, Avrupa bunu size söyledi mi?' gibi kendi aralarında son yıllarda geliştirdikleri kod adı” ifadelerine yer verdi.

"Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

Bakan Soylu, "Geçen yıl 248 eylemi engelledik. Bunların içerisinde canlı bomba var. Bunların içerisinde patlamaya hazır düzenekler var. Bayrampaşa'da İstanbul Forum'da 60 patlamaya hazır parçacıklı bombayı arkadaşlarımız buldu. 5 tane DEAŞ'lı teröristi Konya'da evlerine girerek etkisiz hale getirdi. Daha geçen günlerde Şanlıurfa'dan, Mardin'den beline sarmış bombalarla geçenleri olduğu gibi arkadaşlarımız çekti aldı. Bizimkiler yakaladılar. İstihbarat birimlerimiz, terör birimlerimiz şuanda bu eylemlerin Türkiye'de yapılmaması için 24 saat teyakkuz halindeler. Altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de MİT'in, Genelkurmay Başkanlığının, Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın entegrasyonunu ve birlikte çalışmasının en yüksek olduğu dönemdir. En ufak bir su sızdırmamak için. Dünyanın bu konudaki riski az istihbaratı güçlü ülkelerdir. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin riski bizim kadar yüksek mi? Onların DEAŞ, FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, MLKP gibi bir belası var mı? Hayır yok. Onların böyle bir belası olmamasına rağmen dikkat ederseniz biz burada bu terör eylemlerinin zannediyorum ki bu yılbaşından bugüne kadar da 21 tane terör eylemini engelledik" açıklamasında bulundu.

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