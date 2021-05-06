Gaziantep için skandal ifadeler!

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde Medeniyet Şehri Projesi’nin 40 sayfalık tanıtım raporunda yer alan “Yakın zamana kadar ticareti büyük ölçüde sınır kaçakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi haline gelmiştir” ifadeleri kentte büyük tepki topladı.

TEPKİ ÇEKEN İFADE

Raporun 20. sayfasında başlayan Sanayi ve Ticaret başlıklı bölümde, Gaziantep’in sanayi ve ticarette çok geliştiğine işaret edilirken, kentteki bütün gelişmenin özel sektörün çabalarıyla olduğuna vurgu yapılıp şu ifadeler paylaşıldı:

* Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca, Gaziantep Türkiye’nin sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Yakın zamana kadar ticareti büyük ölçüde sınır kaçakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

* Gaziantep’teki en önemli sanayi dalları pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan üretimi ve deri üretimidir. Gaziantep’in ülke çapında ihracat payı yüzde 13’tür.

* Ayrıca kent Antep Fıstığı üretim ve ihracatının yüzde 90’ı, kuruyemiş işleme ve ihracatının yüzde 85’ini, makarna işleme ve ihracatının yüzde 60’ını, pamuk ipliği imalat ve ihracatının yüzde 45’ini ve havlu imalat ve ihracatının yüzde 10’unu elinde tutmaktadır.

FATMA ŞAHİN’E SORDU

Kullanılan ifadelere ilk tepki Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan’dan geldi.

Şencal, tepkisini sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi;

* AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi taşınacak olan 5. Zırhlı Tugay’ın yerini betonlaştıracak raporda, Gaziantep’in ekonomik kazanımlarını ‘KAÇAKÇILIK’ ile elde ettiğine ilişkin ifadeler yer alıyormuş. Fatma Hanım (Fatma Şahin) bu ifadeler doğru mu?

Söz konusu skandal ifadelerin yanı sıra gerçeği ifade etmeyen rakamların da bulunduğunu savunan CHP’li Şencan, “Sözgelimi Gaziantep’in ülke ekonomisindeki ihracat payının yüzde 13 olduğu ifade ediliyor. Keşke olsa, Gaziantepli olarak bunu onlardan daha çok isteriz. Ama, gerçek rakam yüzde 6-7 civarıdır. Şişirme rakamlar, ayağı yere basmayan bilgilerde, ilk etapta 1 milyon metrekare, ardından da toplamda yaklaşık 11.5 milyon metrekarelik alanı betonlaşmaya projesine zemin hazırlama girişimine kesinlikle izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP ÖZÜR BEKLİYOR”

Raporda yer alan ifadelerle Gaziantep sanayicisi ve halkının ‘Kaçakçılıkla’ suçlandığını belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Bu suçlamadan dolayı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni hazırladığı Medeniyet Şehri Raporu’ndaki ağır ithamlarını şiddetle kınıyor, Gaziantep halkını suçlayan bu rapordaki cümlelerin bir an önce çıkarılmasını ve Büyükşehir yöneticilerinin hemşerilerimizden özür dilemesini istiyorum” dedi.

Yılmazkaya, açıklamasının devamında da şu görüşleri dile getirdi:

* Gaziantep sanayicisi, kendi öz sermayesiyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayarak bugünlere gelmiştir. Sadece Ak Parti zamanında mı sanayi vardı? Gaziantep 50-100 yıllık bir ticaret geçmişine sahip olan, son 25-30 yılın önemli sanayi kentlerinden birisi olmasına rağmen bu şekilde suçlayıcı cümlelerin resmi bir raporda ifade edilmesi kabul edilebilir değildir.

* ‘Gaziantep sanayini, ticaretini kaçakçılıktan kurtararak sanayi şehri haline getirdik’ diyebilmek, Antep için en büyük hakarettir.

*Kendi imkanlarıyla, alın teriyle, emeğiyle çalışan ve üreten esnafımızı ve ticaret erbabını eskiden kaçakçılıkla geçiniyordu diyerek suçlamak ve küçümsemek AKP İktidarının kibrinden kaynaklanmaktadır. İşin tuhaf yanı ise Gaziantep sanayicisi ve halkıyla iç içe olduğunu ve onları çok iyi tanıdığını iddia eden AKP Yöneticilerini bu raporu çok abest olmuş.

* Antep'i baştan sona değiştirdiğini iddia eden AKP yönetimi, kendini övmek adına, Gaziantep halkını, sanayicisini ve ticaret erbabını kaçakçılıkla itham ederek, hazırladığı raporda kayıtlara, Gaziantep halkını kaçakçı olarak yaftalamıştır. Gaziantep halkını suçlayan bu söylemleri şiddetle kınıyor, rapordaki suçlayıcı cümlelerin derhal çıkartılarak, Ak Partili yöneticilerin ve Büyükşehir idarecilerinin hemşerilerimizden özür dilemesini istiyoruz.

“KASTINI AŞAN İFADE”

Raporun eleştirilere konu olan bölümlerini değerlendiren İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Filiz ise, söz konusu ifadenin kastını aşan ifade olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Bilindiği üzere Gaziantep Ticaret Odası’nın kuruluşu 1898 yılına kadar uzanır. Bundan 123 yıl önce odası kurulmuş olan ticaret hayatının sınır kaçakçılığına dayandırılması elbette doğru değildir.

*Üstelik kuruluşundan bu yana Gaziantep’in ticaret hayatına ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası ve mensuplarına da teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rapordaki cümlenin, sehven bir hata sonucu yazıldığını ve en kıza zamanda düzeltilmesini bekliyorum.