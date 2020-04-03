Gazeteci Hakan Aygün attığı tweet sebebiyle tutuklandı

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara ‘IBAN’ vererek bağış istemesine ilişkin attığı tweet nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Hakan Aygün’ün 31 Mart’ta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla “hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu” öne sürüldü.

Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade vereceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı belirtildi.

Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldığı, bilgisayarına el konulduğu bildirildi.

'DİNE HAKARET ETMEDİM'

​'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu. Aygün, 'ibanlı-imanlı' esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

​Söz konusu paylaşım nedeniyle Aygün hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.