banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Süper Lig'de yayın krizi çözüldü
Süper Lig'de yayın krizi çözüldü

"Fındıkta tekelleşme zirve yaptı"

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “Fındıkta tekelleşme zirve yapmıştır. Lütfen inceleyin, suçlu bulursanız, ülkemizden çalınan milyar dolarlık paraların hesabını sorulsun” dedi.

Güncel 17.11.2020, 16:42
6
"Fındıkta tekelleşme zirve yaptı"

Başkan Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanı'na, bölge milletvekillerine, Rekabet Kurulu'na seslenmek istiyorum. Fındıkta tekelleşme zirve yapmıştır. Lütfen inceleyin, suçlu bulursanız, ülkemizden çalınan milyar dolarlık paraların hesabını sorun. Öyle bir ceza verin ki bir daha kimse, böyle bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Ülkemizde de ticaret yapamasın. Bütün Karedeniz halkının emeğine hiç kimse göz dikmesin” diye konuştu.

#fındık
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
açık
banner378