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FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.

Güncel 16.10.2020, 17:20
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FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline FETÖ üyelerince kumpas kurulduğu gerekçesiyle 3'ü tutuklu 82 sanık hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklar Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhat Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ve Yasin Öztürk'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, sanıklar Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hasan Akdemir, Hanifi Cantenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy ve Yüksel Pasenli'yi de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, dava sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve bu kapsamda örgüt hakkında bilgiler veren sanık Adem Eraslan'a 2 yıl 1 ay, sanık Necat Aksu'ya 2 yıl 6 ay ve sanık Hasan Yıldız'a ise 3 yıl 1 ay 15 gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası verdi. Heyet, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu 54 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verdi. Mahkeme, Köse'nin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

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