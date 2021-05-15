Fazıl Say'dan Filistin'e Destek Paylaşımı

İsrail'in Gazze'yi bombaladığı ana dair bir fotoğraf paylaşan Say "Gazze’deki yaşlı bir adamın elinde şunlar yazıyordu. Suyuma el koy, evimi yık, işimi elimden al, toprağımı çal, babamı hapse at, annemi öldür, ülkemi bombala, hepimizi aç bırak, hepimizi aşağıla, ama yine de ben suçlu olayım, neden mi: Çünkü bir roketle karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky'e atfedilen sözler Say'dan önce Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılmıştı.

Fazıl Say'ın paylaşımı 40 binden fazla beğeni alırken çok sayıda kişi de desteği için Say'ı tebrik etti