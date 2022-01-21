Evde kaşar nasıl yapılır?
Kendi kaşar peynirini evde yapmak isteyenler evde kaşar nasıl yapılır konusunda araştırmalar yapıyor. Son günlerde bu konuda pek çok haber çıksa da sağlıklı bir şekilde evinizde kaşar peyniri yapmanız aslında mümkün. İşte tarif...
Ev yapımı kaşar tarifi
Ev yapımı kaşar malzemeleri
6 kg çiğ süt
1,5 çay kaşığı peynir mayası
2 yemek kaşığı kaya tuzu
Evde kaşar peyniri yapılışı
Sütü kısık ateşte kaynatıp 35 dereceye gelene kadar soğutun. İçine mayayı ekleyip güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp sararak 1,5 saat mayalandırın. Kıvam testini yapıp küp küp kesin. Derin ve büyük bir tencerenin yarısını suyla doldurun. 75 dereceye kadar ısıttığınız suya peynir küplerini ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla peynirlerin hepsini birleştirip tek bir kalıp haline getirin. Bu büyük kalıbı süzgece alın ve soğumadan önce kesme tahtasına alarak birkaç dakika yoğurun. Fazla suyunu akıttığınız peynirleri yuvarlak bir kalıba yerleştirip tekerlek şekli almasını sağlayın. 3-4 saat bu şekilde dinlendirdiğiniz kaşar peynirinizi afiyetle yiyebilir ya da streç filme sarıp buzdolabında saklayabilirsiniz.