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Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz kol kola halayda...

Fox Tv sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'ın Kardeş Türküler sahnede iken halay çektiği görüntüleri paylaştı

Güncel 18.10.2021, 09:59 18.10.2021, 10:03

Küçükkaya paylaşımında "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da @AhmetGunestekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti. (İsmail Küçükkaya kamerasından) açıklamasını yaptı.

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