Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz kol kola halayda...

Küçükkaya paylaşımında "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da @AhmetGunestekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti. (İsmail Küçükkaya kamerasından) açıklamasını yaptı.