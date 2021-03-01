Ertelenmiş talep ve yatırımlar inşaat sektörüne itici güç olacak

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2020 yılı büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. Yenigün, şunları söyledi:

“Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel ekonomide 2020 yılında küçülme beklenirken, Türkiye’nin aynı dönemde %1,8 büyüme kaydetmesi memnuniyet vericidir. Bununla birlikte, ekonominin lokomotifi olduğu bilinen inşaat sektörünün %3,5 oranında küçülmüş olması alınması gereken tedbirlere işaret etmektedir. Nitekim, yaşanmakta olan sıkıntılar sektörün istihdam potansiyeli ve 200'ü aşkın alt sektöre yarattığı talep nedeniyle ekonominin genelinde de yansımalar bulmaktadır. Son dönemde yapılan mali yükü artırıcı ve nakit pozisyonları üzerinde etkili vergi düzenlemelerinin, bu çerçevede gözden geçirilmesinde fayda görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde pandeminin etkilerinin zayıflaması ile atılacak normalleşme adımlarıyla, Türkiye ekonomisinde büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Bu zor günleri atlattığımızda, ertelenmiş talep ve yatırımların sektörümüze, sektörümüzün de ekonomimize itici güç olması mümkün olacaktır. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için hükümetimizin ekonomi ve hukuk alanında ortaya koyacağı reform süreci de büyük önem taşımaktadır.”