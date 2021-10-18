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Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden dünürü ve milli SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.

Güncel 18.10.2021, 20:27
Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

İş insanı ve milli SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası olan Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verilecek. Bayraktar ailesini ve sevenlerini yasa boğan ölüm sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.

"EŞSİZ HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK"

Erdoğan yayımladığı mesajında, "Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.

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