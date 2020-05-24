Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı

İmamoğlu'nun paylaştığı videoya şu not düşüldü:

"Kalabalık sofralarda birlikte iftar açamamış olsak da, darda olanla dayanışmanın kıymetini anladığımız bir Ramazan ayını geride bıraktık. Ve yan yana olmadan da kalp kalbe olunabildiğini biliyoruz artık. Ramazan Bayramımız mübarek, feraha kavuşacağımız günler yakın olsun."