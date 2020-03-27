Ekrem İmamoğlu: Atatürk Havalimanı hastaneye dönüştürülmeli

İmamoğlu, Büyükşehir bünyesindeki İstanbul Turizm Platformu aracılığı ile şehirdeki 600 otel yöneticisi ile görüşme yaptıklarını belirterek sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak üzere kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafesinde otellerde konaklamalarını sağlamak üzere prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:

*Zor günlerin henüz başındayız. Bu mücadele tek başına bir hükümetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür.

*İBB olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik.

“2000 OTEL ODASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANIMINA AÇILACAK”

*Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul’da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz.

*Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2000 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.

İBB TARAFINDAN İSTANBUL YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

*İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu.

*22 bin olan ölüm sayısı 24 bine ulaştı dünyada, süreç hızlı işliyor. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı.

*Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci yakından takip edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum.

*Şu zor günlerde insan hayatından daha önemli hiçbir şey olmadığını vatandaşımızı hissettirmek için hassas olalım. 16 milyonluk İstanbul olmak üzere yerel yönetimler desteklenmelidir.

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