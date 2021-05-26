Ekovitrin Dergisi Mayıs ayında adından en çok söz edilen ve haber yapılan yayınlardan biri oldu
Birbirinden farklı dosya haberler ve özel röportajlarla gündeme ışık tutmaya devam eden Ekovitrin Mayıs sayısıyla yine gündem oldu. Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ın Türkistan gezisi izlenimlerine yer verilen dosya haber, bir çok yayın kuruluşu tarafından alıntılanarak okuyuculara ulaştırıldı. Enerji dosyasıyla büyük ses getiren Ekovitrin, Türkistan dosyasıyla da medyada geniş yankı buldu.
2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi, üretimi teşvik eden ve girişimciliği destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 21 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organı.
Ekovitrin Mayıs sayısında Enerji dosyasının ardından Türkistan dosyası da medyada kendine geniş yer buldu.
TÜRKLERİN ATA YURDU TÜRKİSTAN
Kazakistan’da 3 yıl önce Türkistan eyaletinin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak öne çıkıyor. Türkistan şehir merkezinin yaklaşık 180 bin nüfusu var. Türkistan’ın eyalet olarak nüfusu ise 2 milyonu aşıyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Türkistan şehir, Kazak Hanlığı’nın başkentliğini yaptı. Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmed Yesevi’nin de yaşadığı Türkistan, Orta Asya’daki Türk devletlerinin İslamlaşma sürecinde merkez konumundaydı.
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Türk dünyasının manevi başkenti
Türkistan Eyaleti, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Asırlardan beri, Tarihi İpek Yolu’nun manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzının attığı Türkistan, Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Türkistan eyaleti, 19 Haziran 2018’de Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı kararla merkezi statüye kavuştu. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde de Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başkenti” statüsü verildi. Türkistan, Türk dünyası ve halklarını birleştiren şehir olarak günümüzde de tarihi bir rol oynuyor. “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” bu şehirde yer alıyor. Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesinin bulunduğu Türkistan’a, “Piri Türkistan” lakabı verildi.
DOSYA: Bilal Koçak'ın Türkistan izlenimleri
MAYIS AYINA DAMGA VURAN TÜRKİSTAN DOSYASININ AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ...
TÜRKİSTAN’DA TARİHİ İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR
Türkistan’daki tarihi İpek Yolu koridorunu yeniden canlandırma çalışmaları devam ediyor. 1 Aralık 2020’de hizmete açılan Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 3 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. Bu yıl Kazakistan’ın Türkistan şehriyle Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşaat çalışmalarını başlatması da planlanıyor.
Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ın Türkistan gezisi izlenimlerine yer verilen dosya haber, bir çok yayın kuruluşu tarafından da yayınlandı.
İşte o yayınlardan bazıları:
https://www.bursahaber.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h2066967.html
https://www.gazetebursa.com.tr/dunya/turklerin-atayurdu-turkistan-h50153.html
https://www.gazeterize.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h14393416.html
https://www.haberalanya.com.tr/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h349567.html
https://haberflash.com/2021/05/25/turklerin-atayurdu-turkistan
https://www.haber16.com/turklerin-atayurdu-turkistan/389185
https://www.hatayinternettv.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-432646
https://www.istanbulhaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan-haber-1775911.htm
http://www.karsmanset.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-539878.htm
https://sozhaber.com/turklerin-atayurdu-turkistan-307945
https://www.medyagazete.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-174128
https://www.nehaber24.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h606784.html
https://pusuhaber.net/turklerin-atayurdu-turkistan
https://ulusalgundem.com/turklerin-atayurdu-turkistan
https://www.efetv.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan-238397.html
https://www.gazetekonya.com/turklerin-atayurdu-turkistan
https://www.kamu3.com/kazakistanda-3-yil-once-turkistan-eyaletinin-merkezi-ilan-edilen-kadim/306086
https://www.nethaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan/74660
https://www.ulusalhaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan/283696