Ekovitrin Dergisi Mayıs ayında adından en çok söz edilen ve haber yapılan yayınlardan biri oldu

2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi, üretimi teşvik eden ve girişimciliği destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 21 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organı.

Ekovitrin Mayıs sayısında Enerji dosyasının ardından Türkistan dosyası da medyada kendine geniş yer buldu.

TÜRKLERİN ATA YURDU TÜRKİSTAN

Kazakistan’da 3 yıl önce Türkistan eyaletinin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak öne çıkıyor. Türkistan şehir merkezinin yaklaşık 180 bin nüfusu var. Türkistan’ın eyalet olarak nüfusu ise 2 milyonu aşıyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Türkistan şehir, Kazak Hanlığı’nın başkentliğini yaptı. Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmed Yesevi’nin de yaşadığı Türkistan, Orta Asya’daki Türk devletlerinin İslamlaşma sürecinde merkez konumundaydı.

EKOVİTRİN MAYIS 2021 SAYISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



Türk dünyasının manevi başkenti

Türkistan Eyaleti, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Asırlardan beri, Tarihi İpek Yolu’nun manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzının attığı Türkistan, Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Türkistan eyaleti, 19 Haziran 2018’de Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı kararla merkezi statüye kavuştu. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde de Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başkenti” statüsü verildi. Türkistan, Türk dünyası ve halklarını birleştiren şehir olarak günümüzde de tarihi bir rol oynuyor. “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” bu şehirde yer alıyor. Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesinin bulunduğu Türkistan’a, “Piri Türkistan” lakabı verildi.

TÜRKİSTAN’DA TARİHİ İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR

Türkistan’daki tarihi İpek Yolu koridorunu yeniden canlandırma çalışmaları devam ediyor. 1 Aralık 2020’de hizmete açılan Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 3 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. Bu yıl Kazakistan’ın Türkistan şehriyle Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşaat çalışmalarını başlatması da planlanıyor.

Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ın Türkistan gezisi izlenimlerine yer verilen dosya haber, bir çok yayın kuruluşu tarafından da yayınlandı.

İşte o yayınlardan bazıları:

https://www.bursahaber.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h2066967.html

https://www.gazetebursa.com.tr/dunya/turklerin-atayurdu-turkistan-h50153.html

https://www.gazeterize.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h14393416.html

https://www.haberalanya.com.tr/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h349567.html

https://haberflash.com/2021/05/25/turklerin-atayurdu-turkistan

https://www.haber16.com/turklerin-atayurdu-turkistan/389185

https://www.hatayinternettv.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-432646

https://www.istanbulhaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan-haber-1775911.htm

http://www.karsmanset.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-539878.htm

https://sozhaber.com/turklerin-atayurdu-turkistan-307945

https://www.medyagazete.com/haber/turklerin-atayurdu-turkistan-174128

https://www.nehaber24.com/kultur-sanat/turklerin-atayurdu-turkistan-h606784.html

https://pusuhaber.net/turklerin-atayurdu-turkistan

https://ulusalgundem.com/turklerin-atayurdu-turkistan

https://www.efetv.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan-238397.html

https://www.gazetekonya.com/turklerin-atayurdu-turkistan

https://www.kamu3.com/kazakistanda-3-yil-once-turkistan-eyaletinin-merkezi-ilan-edilen-kadim/306086

https://www.nethaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan/74660

https://www.ulusalhaber.com.tr/turklerin-atayurdu-turkistan/283696