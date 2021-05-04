DOSYA: Bilal Koçak'ın Türkistan izlenimleri

Türklerin ata yurdu Türkistan’ı ve bu şehir ile birlikte anılan büyük İslam alimi Hoca Ahmed Yesevi hazretlerinin türbesini ziyaret edip, manevi huzurunda bulunmayı çok arzu ediyordum. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin daveti üzerine kadim şehir Türkistan’a gittim. Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü çerçevesinde organize edilen medya gezisi 11-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Geziye çeşitli medya kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde, Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başkenti” statüsü verilmişti. Türkistan gezisinin bu önemli kararın hemen sonrasında yapılması da büyük anlam taşıyordu. Geziye katılan Türk medya mensupları olarak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Türkistan’a ucuz tarifeyle direkt uçuş başlatan Kazakistan Devleti’nin resmi havayolu şirketi FlyArystan ile 5 saat süren konforlu bir yolculuk yaptık.

MODERN HAVALİMANI

Türkistan’ın dünyaya açılan kapısı durumundaki yeni havalimanını Türk şirketi YDA Grup, 11 ay gibi kısa bir sürede inşa etmiş ve işletmeye almış. Türkistan Uluslararası Havalimanı, Türkistan’ın modern yüzünü simgeliyor. Havalimanı işletmesinin Genel Müdürü Hakan Kılavuz, bizleri bizzat karşıladı. Kendisiyle sohbet etme imkanı bulduk. İstanbul’a dönerken de bizlerle yakından ilgilendi, havalimanını gezdirdi. Türkistan ve Çimkent eyaletlerini kapsayan 5 günlük gezimiz boyunca, Kazakhstan Travel ve turizm ofisinin yetkilileri, rehberlerimiz bizlerle çok yakından ve candan ilgilendiler. Deneyimli rehberler, Türkistan ve Çimken eyaletlerinin turistik yerlerini, tarihi ve manevi değerlerini, doğa güzelliklerini en iyi şekilde tanıttılar. Bu gezimizde Kazak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduk, çarşı ve pazarları da gezdik, Kazak halkını yakından tanıdık. Zengin Kazak mutfağından örneklerin tatlarına baktık. Bu arada www.kazakhstan.travel sitesini tıklayarak Kazakistan’ın gezilecek, görülecek yerlerini ve tadılacak leziz yemeklerini öğrenebilirsiniz.

KORONA KORKUSU YOK

Ne Türkistan da, ne de Çimkent de koronavirüs korkusu yoktu. Lokantalar tıka basa dolu, çarşı pazar cıvıl cıvıl, esnaflar, lokantacılar, halk hepsi memnun görünüyordu. İki şehrin de günlük hayatında büyük bir canlılık gözlemledim. Alışveriş merkezlerinde ise yoğun bir trafik yaşanıyordu. 1 dolar bozduruyorsunuz 432 Kazakistan Tengi alıyorsunuz, 1 TL veriyorsunuz onun karşılığı ise 50 Teng ediyor. 100 dolar bozdursanız eliniz bir tomar para, nereye koyacağınızı şaşırıyorsunuz. Pazarlarda gıdanın her türlüsü var. Modern AVM’lerde Türk markaları dahil, dünyanın önemli markaları bulunuyor.

KADİM TÜRK KENTİ

Kazakistan’da üç yıl önce Türkistan eyaletinin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak öne çıkıyor. Türkistan şehir merkezinin yaklaşık 180 bin nüfusu var. Türkistan’ın eyalet olarak nüfusu ise 2 milyonu aşıyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Türkistan şehir, Kazak Hanlığı’nın başkentliğini yaptı. Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmed Yesevi’nin de yaşadığı Türkistan, Orta Asya’daki Türk devletlerinin İslamlaşma sürecinde merkez konumundaydı. Türkistan Eyaleti, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Asırlardan beri, Tarihi İpek Yolu’nun manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzının attığı Türkistan, Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Türkistan eyaleti, 19 Haziran 2018’de Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı kararla merkezi statüye kavuştu. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde de Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başkenti” statüsü verildi. Türkistan, Türk dünyası ve halklarını birleştiren şehir olarak günümüzde de tarihi bir rol oynuyor. “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” bu şehirde yer alıyor. Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesinin bulunduğu Türkistan’a, “Piri Türkistan” lakabı verildi ve şehir “tüm Türk dünyasının manevi başkenti olmayı” hak ediyor. Türkistan şehri, Türk dünyası ve halklarını birleştiren önemli değerleri bağrında taşıyor. Geçmişte, evliyaların kabirlerinin bulunduğu yerin başkent olduğu anlayışı vardı. Çünkü başkent, Kazak kültüründe hakikate açılmış kapı demek. Bu sebeple, Hoca Ahmed Yesevi Türbesi’ne 30’a yakın Kazak Hanı, 50’den fazla bey ve kahraman defnedilmiş.