Ekovitrin Enerji dosyası haberi Mayıs ayında adından en çok söz edilen ve haber yapılan yayın oldu
2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi, üretimi teşvik eden ve başarıyı destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 21 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organı. Birbirinden farklı dosya haberler ve özel röportajlarla gündeme ışık tutmaya devam eden Ekovitrin Mayıs sayısıyla yine gündem oldu.
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Türkiye’nin elektrik üretimi 100 GW’a yaklaştı. Ekovitrin, Türkiye'nin enerji dosyasını kapak konusu yaptı. Ekovitrin, bu önemli araştırmayı manşetine ‘Türkiye’nin Enerji Devleri’ başlığıyla taşıdı. Manşette yer alan önemli bir röportaj da Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu oldu. Zeki Konukoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, Sanko Enerji Grubu olarak enerji sektörüne 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.
Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu'nun açıklamalarının yer aldığı dosya haber, bir çok yayın kuruluşu tarafından da yayınlandı.
https://www.iha.com.tr/haber-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-930619/
https://www.megahaber27.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/92994/
https://www.kanalmalatya.com/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-7030-malatya-haber/
https://www.inegolonline.com/ekonomi/haber/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliy-1861330/amp/
https://haberindogrusu.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-79888-detay
http://www.burdahaber.com/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-h308584.html
https://turanulusal.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/
https://www.turkiyehaberi.com/haber/7184819/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor
https://www.efetv.com.tr/enerjide-yatirimlar-artiyor--disa-bagimlilik-azaliyor-233383.html
https://www.yazargazetesi.com.tr/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-h617858.html
https://www.optimushaber.com/egitim/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-103384/
https://www.silivriajandasi.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/20660/
https://sozhaber.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-300523
https://sondakika.cc/2021/05/17/son-dakika-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/
http://www.mardinhaber.com.tr/haber-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-88119.html