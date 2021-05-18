Ekovitrin Enerji dosyası haberi Mayıs ayında adından en çok söz edilen ve haber yapılan yayın oldu

Türkiye’nin elektrik üretimi 100 GW’a yaklaştı. Ekovitrin, Türkiye'nin enerji dosyasını kapak konusu yaptı. Ekovitrin, bu önemli araştırmayı manşetine ‘Türkiye’nin Enerji Devleri’ başlığıyla taşıdı. Manşette yer alan önemli bir röportaj da Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu oldu. Zeki Konukoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, Sanko Enerji Grubu olarak enerji sektörüne 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.

Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu'nun açıklamalarının yer aldığı dosya haber, bir çok yayın kuruluşu tarafından da yayınlandı.

https://www.iha.com.tr/haber-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-930619/

https://www.megahaber27.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/92994/

https://www.kanalmalatya.com/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-7030-malatya-haber/

https://www.inegolonline.com/ekonomi/haber/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliy-1861330/amp/

https://haberindogrusu.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-79888-detay

http://www.burdahaber.com/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-h308584.html

https://turanulusal.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/

https://www.turkiyehaberi.com/haber/7184819/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor

https://www.efetv.com.tr/enerjide-yatirimlar-artiyor--disa-bagimlilik-azaliyor-233383.html

https://www.yazargazetesi.com.tr/ekonomi/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-h617858.html

https://www.optimushaber.com/egitim/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-103384/

https://www.silivriajandasi.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/20660/

https://sozhaber.com/enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-300523

https://sondakika.cc/2021/05/17/son-dakika-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor/

http://www.mardinhaber.com.tr/haber-enerjide-yatirimlar-artiyor-disa-bagimlilik-azaliyor-88119.html