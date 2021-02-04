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Ekmek yapmayı öğrenmek hayat kurtarabilir mi?

Meme kanseri belirtilerini kontrol etmenin çok kolay bir yolu var.

Güncel 04.02.2021, 09:26
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Ekmek yapmayı öğrenmek hayat kurtarabilir mi?

Lübnan Meme Kanseri Vakfı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle “Şifalı Ekmek” kampanyasını başlattı. “Şifalı Ekmek", kadınlara kendi memelerini muayene ederek meme kanserinin erken belirtilerini nasıl tespit edebileceklerini anlatmak üzere geleneksel ekmek yapımını kullanıyor. Lübnan Meme Kanseri Vakfı’nın Türkiye’de başlattığı kampanyanın elçiliğini ünlü sosyal medya fenomeni Melis İlkkılıç üstlendi.

Kampanya, kadınları doktora gitmekten, meme kanseriyle ilgili konuşmaktan ve kansere karşı kendi kendine meme muayenesi yapmaktan alıkoyan vücudun mahrem bölgeleriyle ilgili kültürel tabuları yıkmaya yardımcı olmak üzere hazırlandı. Ekmek hamuru hazırlarken kullanılan basit hareketler dikkate alınarak oluşturulan “Şifalı Ekmek” kampanyası, kadınlara kendi kendilerine meme kontrollerini nasıl yapacaklarını ve meme kanserinin erken belirtilerini nasıl tespit edebileceklerini öğretiyor. “Şifalı Ekmek”, tıbbi olarak onaylanmış hareketleri hamur yoğurma yoluyla anlatarak kadınların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesiyle memede oluşan herhangi bir anormalliği nasıl fark edebileceklerini gösteriyor.

Türkiye’de meme kanseri en çok görülen dördüncü kanser türü. Ancak, kadınların kendi kendilerine yaptıkları meme muayenesi meme kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye’de konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere ünlü sosyal medya fenomeni Melis İlkkılıç, kendi "Şifalı Ekmek" videosunu hazırladı. İlkkılıç’ın üç adımdan oluşan Şifalı Ekmek muayenesini ünlü fenomenin Instagram hesabından (instagram.com/@melisilkkilic) izleyebilirsiniz.

Lübnan Meme Kanseri Vakfı Başkan Yardımcısı Mirna Hobballah kampanya hakkında şunları söyledi; “Bu kampanyayla, kültürel normlar sebebiyle vücudun mahrem sayılan yerleriyle ilgili konuşmaktan çekinen kadınlara ulaşmak ve onların meme kanseri riskine karşı doktora gitmekten alıkoyan çekincelerini ortadan kaldırmak istedik. Özellikle pandemi döneminde, evde ekmek pişirme pratiği birçok evde yaygınlaştı. Kadınlarla doğrudan kendi kendine meme muayenesi veya kanserden konuşmak yerine ekmek yapımından konuşarak, bu durumu meme muayenesi için fırsata çevirmek istedik.”

Bugün “Şifalı Ekmek” kampanyası, İngiltere ve Almanya’da da ünlü aşçıların, doktorların ve sosyal medya fenomenlerinin kendi “Şifalı Ekmek” videolarını yayınlamalarıyla başladı. Bu kampanya ilk olarak Lübnan’da, Lübnan Meme Kanseri Vakfı, Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi ve McCann iş birliğiyle ünlü Şef Um Ali’nin çektiği kampanya videosuyla hayata geçirildi. Lübnan’da yayınlanan kampanyanın videosunu buradan izleyebilirsiniz.

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