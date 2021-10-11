Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, yazıları, resimli ve anlamlı sözler 2021: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ve nedir?
Birleşmiş Milletler tarafından 11 Ekim, 'Dünya Kız Çocukları Günü' ilan edildi. Dünya Kız Çocukları Günü, BM tarafından alınan kararla 2012 senesinden bu yana kutlanıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel mesajları ve sözleri paylaşıyor. İşte detaylar..
Dünya Kız Çocukları Günü'nün gelmesiyle beraber bu günün anlam ve önemi belirten paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaya a 11 Ekim 2012 tarihinde başladı. İşte 2021 Dünya Kız Çocukları Günü mesajları...
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?
Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de kutlanıyor. Dünya çapında kutlanan bu özel gün 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar gereği yad ediliyor. Kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başladı.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
"International Day of the Girl (Child)" adıyla anılan ve #kızçocuklarıgünü hashtag'iyle sosyal medyada gündem olan bu önemli gün kız çocuklarının yüreklendirilmesi ve desteklenmesi adına 2012'den beri kutlanıyor.