Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, yazıları, resimli ve anlamlı sözler 2021: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ve nedir?

Dünya Kız Çocukları Günü'nün gelmesiyle beraber bu günün anlam ve önemi belirten paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaya a 11 Ekim 2012 tarihinde başladı. İşte 2021 Dünya Kız Çocukları Günü mesajları... DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

-Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmaları için çalışıyoruz... -Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. -Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli... -Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz. -Tüm çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun... - "İçinde kız çocuğu bulunan eve gökten her gün rahmet iner. Melekler her gün o evi gece gündüz durmadan ziyaret eder. Ana babasına binlerce sevap yazarlar" - "Siz erkek çocuklarını sevin. Kız çocukları zaten kendilerini sevdirir" - Hz. Muhammed

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR? Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de kutlanıyor. Dünya çapında kutlanan bu özel gün 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar gereği yad ediliyor. Kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başladı.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

"International Day of the Girl (Child)" adıyla anılan ve #kızçocuklarıgünü hashtag'iyle sosyal medyada gündem olan bu önemli gün kız çocuklarının yüreklendirilmesi ve desteklenmesi adına 2012'den beri kutlanıyor.