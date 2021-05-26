DOKAP BÖLGE KALKINMA PROGRAMI VE ARTVİN İLİ ÇALIŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI

ARTVİN- Artvin İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Bürlükkara ve ARGE Birimi personeli ile birlikte Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 2021 yatırım programı ve proje kapsamında Artvin'de devam eden çalışmaları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Artvin Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmanı yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, DOKAP'ın Karadeniz bölgesinin sahip olduğu kaynaklarını değerlendirerek bölgenin refah seviyesini, gelir düzeyini arttırmayı hedefleyen bir gelişim projesi olduğunu ifade etti. " Artvin olarak bu noktada eşsiz doğası, jeopolitik konumu barajları ve sahip olduğu birçok özelliği ile ilimiz bölgemizin ve ülkemizin göz bebeği konumundadır. Sahip olduğumuz bu potansiyelin DOKAP aracılığı ile en etkin şekilde il ve ülke ekonomimize tahvil edilmesi müreffeh yarınlarımıza mutlaka katkı sunacaktır. Bu suretle toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta DOKAP başkanı olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Toplantıda DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023) tanıtımı, Artvin'de devam eden çalışmalar ve 2021 yatırım programını içeren sunumu gerçekleştirdi.