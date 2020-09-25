Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? DİB personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımına müracatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları 06/10/2020–20/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında alınacak.İşte, DİB personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? ( Kur'an Kursu öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin Kayyım )

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımına müracatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları 06/10/2020–20/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında alınacak.

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

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