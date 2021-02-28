Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
Ordu Valisi Tuncay Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü. Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi. Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.
Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.
Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.
Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.
Vali Sonel sosyal medya'dan da takdir topladı.
Vali Tuncay Sonel geçtiğimiz günlerde yine gönüllere dokundu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, katıldığı bir program sonrasında bir simit satıcısının tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak vatandaşa dağıttı, kavrulmuş fındık satan vatandaştan aldığı fındıkları da caddede bulunan vatandaşlara ikram ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki 2 bin 112 yetim ve öksüze mektup yazarak ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?' Sorusunu sormuş, gelen cevaplara göre de çocukların isteklerini yerine getirmişti. Vali Sonel bu kez programının arından, Ceren Özdemir Meydanı'nda bulunan bir simitçinin tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak, kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Duruma şaşıran vatandaşlar, Vali Sonel'e teşekkür etti. Ardından Süleyman Felek Caddesi'nde esnaf ziyaretlerine devam ederek, vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sonel, seyyar olarak kavrulmuş fındık satan bir vatandaşın da tüm fındıklarının parasını ödeyerek, vatandaşlara dağıtmasını istedi, sonrasında ise cadde gezisini sürdürdü.
Satıcı, ödemesi yapılan fındıkları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.