Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

Vali Sonel sosyal medya'dan da takdir topladı.

Vali Tuncay Sonel geçtiğimiz günlerde yine gönüllere dokundu.