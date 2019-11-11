DentGroup geleceğin diş hekimleri için kolları sıvadı!

DentGroup Diş klinikleri, diş hekimliği öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerine katkıda bulunmak için ‘DentGroup Eğitim Burs Fonu’ ile öğrencilere desteğini sürdürüyor. Burs verdiği tüm öğrencilere aynı zamanda yarıyıl veya yaz tatillerinde istedikleri DentGroup şubelerinde staj görebilme olanağı sunuluyor. Staj sayesinde öğrenciler diş hekimliğine dair pratik ve teorik çözümleri meslek hayatına atılmadan gözlemleme fırsatı yakalayabilecek.

1 Kasım itibariyle başlayan DentGroup Eğitim Bursu başvuruları 21 Kasım’a kadar devam edecek. Başvurular değerlendirildikten sonra Aralık ayında adaylarla yüz yüze mülakat yapılarak mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan adaylar 1 Ocak’ta açıklanacak ve seçili öğrenciler 8 ay boyunca burs alacak.

DentGroup Eğitim Bursu ile ilgili tüm bilgilere https://www.dentgroup.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.



