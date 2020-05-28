Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar "SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE KALDIRILDI?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti. Sona eren toplantının ardından Erdoğan "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır." dedi. Erdoğan kamu çalışanlarının da normal çalışmaya başlayacağını belirtti. 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin de saat 22:00'ye kadar açılabileceğini belirten Erdoğan, nargile kafelerin kapsam dışı olduğunu belirtti.

Yeni normal yaşamın kurallarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları şu sözlerle ifade etti:

Tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gereken adımları atma imkanını sağladı. Normalleşme takvimimizde yer alan hususları yakından takip ederek açıklıyoruz. Bu hafta itibarıyla aldığımız yeni kaararlar şunlardır:

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran’da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Erdoğan, konuşmasının başında şunları söyledi:

Rabbimden tüm insanlıkla beraber aile ve dostlarımızla birlikte huzurla, sağlıkla geçirebileceğimiz nice bayramlara ulaştırmasını diliyorum.

Salgın sebebiyle bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bıraktıysa da kalbimizde hem umudu koruduk.

Hepimizin de geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum.

Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığımız ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimizde elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi yakından biliyorum.

Alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur.

Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik.

4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik.

Vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve daha çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından tedbirler yürütüldü.

8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altında gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Allah’ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz ölçüde Rabbim bize kapılar açacaktır.

Türkiye’nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Sanayi, teknoloji, ticaret, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, spor, savunma sanayinde Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor.

İnşallah 2. Dünya Savaşı sonrası hatalar tekrarlanmayacak ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir.

Rabbimizin ‘sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir’ emri ilahisine inşallah bir kez daha mazhar olacağımız bir süreci yaşıyoruz. Bir asır önce hasta adam olarak nitelenen Türkiye’nin bu gün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır.

Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz. Aydınlık geleceğinin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

Yarın İstanbul’un fethinin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe’de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi’nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya’da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyoruz.

Türkiye’nin önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntü, bir kısmını mutlulukla hatırlıyoruz. 27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir.

Dün açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür.

27 Mayıs Türkiye’ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz’u birlikte yaşadık.

Bu tür darbe ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye’nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok zor şartlarda başlatılan kalkınma hamlesinin kazanımları, Gazi Mustafa Kemal’in sağlığını kaybetmesi ve vefatının akabinde tek parti CHP dönemiyle kaybedilmiştir. Menderes ve arkadaşları yeni bir kalkınma hamlesi başlattı.

Türkiye hidroelektrik barajlarına, sulama barajlarına, limanlarına, havalimanlarına, rafinerelerine ilave etti. Ülkemizin dört bir yanında şeker, çimento, hububat silosu, büyük ölçekli fabrika kuruldu.

Milli geliri üç kat artan Türkiye, yeniden yapılanan küresel dünyada yeniden hak ettiği yeri almayı planlıyordu. 27 Mayıs’ta bu süreç kesintiye uğratıldı. Türkiye siyasi, ekonomik istikrarsızlık bataklığına sürüklendi.

Menderes ve arkadaşları ülkemize yaptığı hizmetlerinin bedellerini idam sephasına yürüyerek ödemiştir. Yassıada’da kurulan düzmece mahkemelerde aylar süren mahkemeler yapıldı. Sonuçta Başbakan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken yüzlerce kişi uzun yıllar hapis yattı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın milletimizin yüreğindeki acısı hala tazedir. Rahmetli Özal üç kahramanın mezarlarını İstanbul’a taşıyarak ilk adımı atmıştı. Biz de Türkiye’nin kara günlerine şahitlik eden Yassıada’yı istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü haline dönüştürmek istedik.

TOBB ile birlikte burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline gelecek yatırımları 5 yılda tamamlayarak MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile resmen hizmete açtık.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı rahmetli Menderes ve arkadaşlarının hatırasını yaşatacak mekan haline getirdik. Burası ulusal ve uluslararası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak olan bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.