Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ın bölgede Navtex ilanına hakkı yoktur'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Afedin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır.

Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz

Gerek altyapı, gerek iş yerinde ve evlerde ortaya çıkan kayıpları telafi edeceğiz. Ülkemizin pek çok yeri gibi yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır.

Hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli bir Türkiye bırakacağız.

Fatih, Yavuz, Kanuni gemilerimizle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Doğu Akdeniz'de bize engel olanlara gerektiğinde zor kullanma pahasına haklarımıza sahip çıkacağımızı gösterdik. Ege'de de ülkemizin hakkının gereğini tereddütsüz bir şekilde yerine getirdik. Karadeniz'i de arama alanımıza dahil ettik. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz keşfettik. Bu müjdeyi geçtiğimiz Cuma günü milletimizle paylaştık.Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberi almayı bekliyoruz.

Yunanistan'ın Navtex ilanı!

Yunanistan'ın bölgede Navtex ilanına hakkı yoktur. Bundan sonra bölgede yaşanacak her olumsuzluğun sorumlusu Yunanistan olacaktır, tek zarar gören de kendileri olacaktır.

Biden'ın tepki çeken sözleri!

Cevap vermesi gereken muhalefet tepkisiz kaldı.

Koronavirüste son durum!

Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim