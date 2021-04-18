Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Türk siyasetine damga vuran isimlerden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28'inci yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

ERDOĞAN'IN DUYGULANDIĞI GÖZLENDİ

Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal için Kur'an-ı Kerim okudu. Duygulandığı gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra tören alanından ayrıldı.