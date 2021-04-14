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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" diyerek yerli hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu söyledi.

Güncel 14.04.2021, 12:01 14.04.2021, 12:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

"İLK ATIŞTA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU"

Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

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