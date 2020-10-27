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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Güncel 27.10.2020, 11:35
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