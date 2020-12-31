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Cuma namazı en yakın camide kılınabilecek
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.
Güncel 31.12.2020, 12:46
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Buna göre yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'ta uzatıldı.
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