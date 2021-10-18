ÇORUH EDAŞ UYARIYOR: “ELEKTRİK HATTINA MÜDAHALE ETMEYİN”

Çoruh EDAŞ; elektrik arızasına müdahale, enerji kesme-açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesim vb. çalışmalarda can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve vatandaşların uzun süreli kesintilere maruz kalmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanı haricinde elektrik hatlarına müdahalede bulunmanın riskli olduğuna vurgu yaptı.

Çevre bilinci ile çalışmalarını yürüten Çoruh EDAŞ, elektrik şebekesine zarar verecek şekilde uzayan ağaçların budanmasında önemli bir rol oynayarak şebekede meydana gelen teknik kayıpların önüne geçiyor.

AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİNDE ELEKTRİK HATLARINA DİKKAT

Çoruh EDAŞ ekipleri, haber verilmeden yapılan ağaç budama işlemiyle ağaçların devrilerek şebekelere zarar verdiğini belirtti. Elektrik Kuvvetleri Akım Yönetmenliği’ne (EKAT) göre Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon il ve ilçelerinden gelen talep ve ihbarlar üzerine ağaç dallarının budandığına dikkat çekti. Açıklamada, ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi durumunda meydana gelebilecek can ve mal güvenliği tehlikesine dikkat çekilirken, kar ve rüzgârda yaşanan arıza durumlarına karşı önlem amacıyla bilinçli ve ekosistem dengesi göz önünde bulundurularak budama işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Ağaç budama işlemleriyle can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin yanı sıra, elektrik arızası gibi meydana gelebilecek risklerin de asgari düzeye indirildiğinin altı çizildi.

Çoruh EDAŞ, özel mülk alanlarında bulunan ağaçların budanması, ağaçların elektrik tesislerinin veya elektrik şebekesindeki iletkenlerin üzerine devrilmemesi, kısa devrelere ve enerji hattında arıza kaynaklı kesintilere yol açılmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Şirket, planlı kesinti yapılabilmesi için mutlaka haber verilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

ŞEBEKELERE BİLİNÇSİZCE MÜDAHALE ETMEYİN

Çoruh EDAŞ, alçak gerilim (AG) ve yüksek gerilim (YG) elektrik şebekelerinde her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece teknik ekiplerinde bulunduğuna dikkat çekti. Elektrik arızasına müdahale, enerji kesme-açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesim vb. gibi durumlarda şebeke ve direklere üçüncü şahısların müdahale etmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti.

DERE KENARINDA BALIK TUTARKEN DİKKAT

Çoruh EDAŞ, elektrik şebekesi altında veya yakınında üçüncü şahıslar tarafından yapılan çalışmalarda, elektriğin bilinçsizce kullanımı veya iş güvenliği kurallarına dikkat edilmemesi sonucu enerji hattına iletken maddelerle temas sağlanması ile birlikte kazaların yaşanabildiğini ifade etti.

Şirket, inşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas sonucu can ve mal kayıplarının yaşanmaması için uyardı.

YASAL PROSEDÜRLERE DİKKAT

Çoruh EDAŞ, sorumluluk bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde yoğun olarak kullanılan kurulu veya kurulacak teleferiklerin yasal teknik prosedürlere göre can ve mal emniyetine dair önlemlerin alınarak çalıştırılmasının önem arz ettiğini belirtti. Şirket ayrıca, değişik yörelerde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilme, yaş çay taşımacılığında kolaylık sağlayan teleferik aboneliklerindeki usulsüz kullanımın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte olup usulsüz kullanımda olan aboneliklere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Çoruh EDAŞ, enerji nakil hatlarına bağlı trafo ve direklerde şirket çalışanı olmayan, Çoruh EDAŞ logolu hizmet araçları ya da iş kıyafetleri bulunmayan şüpheli kişilerin görüldüğünde 7/24 hizmet veren 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezine, en yakın İlçe Yöneticiliğine ya da jandarma ve emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiğini açıkladı.