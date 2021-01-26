Çılgın Sayısal Loto rekora koşuyor!

Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi 102 milyon TL’yi aştı! Oyun severlerin büyük hayalleri için 102 milyon 563 bin 814 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini aramaya devam ediyor.





Çılgın Sayısal Loto’nun 102 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi 27 Ocak Çarşamba günü, saat 21:30’da gerçekleşecek.



Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan’ın sunumuyla İbo Show’da ŞANS MERKEZİ’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek.





