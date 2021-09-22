Çevrimiçi flörtün riskleri: Her 6 kullanıcıdan biri kimlik ifşasıyla karşılaşıyor
Geçtiğimiz dönemde dünya, flört dahil olmak üzere günlük uygulamaların dijitalleşmesine doğru hızla yol aldı. Bazı ülkelerde flört uygulamaları tanışmanın en popüler yolu haline gelirken, modern çiftlerin iletişimi sosyal medya olmadan neredeyse düşünülemez hale geldi. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: çevrimiçi flörtleşme uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel verilerin toplanması ve kamuya açıklanması olarak bilinen doxing tehdidi büyük bir endişe haline geldi. Kaspersky ekibi, kullanıcıların internette flört ederken karşılaştıkları temel tehditleri ve endişelerini ortaya koyan bir anket gerçekleştirdi. Uzmanlar, dünya genelinde çevrimiçi flört eden her 6 kullanıcıdan birinin doxing kurbanı olduğunu tespit etti.
Sosyal ağların ve flört uygulamalarının yaygınlaşmasıyla iletişim daha kolay, daha hızlı ve uygun hale geldi. Ancak Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’de ankete katılanların yarısından fazlası (%63) flört uygulamalarının kendileri için flört etmeyi kolaylaştırdığını kabul ederken, %49’u internette tanıştıkları biri tarafından takip edilmekten korktuklarını iddia ediyor. Bu da doxing'in sonuçlarından biri.
Flört uygulamalarında ve sosyal medyada kişisel bilgilerin gereğinden fazla paylaşılması, gelecekte büyük sorunlara yol açabilecek bir durum. Kullanıcılar çevrimiçi olarak geniş bir tanımlayıcı bilgi izi bırakıyor ve bu veriler saldırganların avantajı için kullanılabiliyor. Doxing saldırganlarının bir hedefin ev adresine, iş yerine, ismine, telefon numarasına vb. erişimi, tehditleri çevrimiçi dünyadan fiziksel dünyaya aktarma riskini artırıyor. Dünya genelinde her 6 kullanıcıdan biri (%16) böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığını söylüyor.
Araştırma ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi olarak çıkarken karşılaştıkları gizlilik tehditleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koyuyor. Görüşülen kişilerin %44’ü çevrimiçi iletişim kurarken, görüşmelerinin ekran görüntülerini rızaları olmadan paylaştığını, çevrimiçi buldukları kişisel bilgilerle onları tehdit ettiğini, mahrem fotoğraflarını sızdırdığını veya gerçek hayatta gizlice takip ettiğini itiraf ediyor. En yaygın sorun ise siber taciz. Ankete katılanların %16’sı sosyal medyada eşleşmedikleri bir kişi tarafından takip edildiğini ifade ediyor.
Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anna Larkina, şunları söylüyor: “Sosyal medya ve çeşitli uygulamalar flörtü çok daha kolay hale getirdi. Hayatınızın aşkını internette bulabilirsiniz, ama ne yazık ki flört platformlarında av arayan botlar ve dolandırıcılar da var. Bu nedenle çevrimiçi biriyle iletişim kurarken, dijital gizliliğin temel kurallarını hatırlamak önemlidir. Güvenli bir şekilde çevrimiçi buluşmak için telefon numaranız, konumunuz, ev ve iş adresiniz vb. gibi kişisel tanımlayıcı bilgileri paylaşmamanızı öneririm. Tehditleri bu kadar erken bir aşamada önlemek, korkmadan çevrimiçi flörtün keyfini çıkarmanızı sağlar.”
Endtab.org ile birlikte Kaspersky gizlilik uzmanları tarafından geliştirilen ücretsiz "Doxing: Tehlikeler ve önleme" kursunu izleyerek, kullanıcıların nasıl doksa alınabileceği hakkında bilgi edinin ve kişisel bilgilerinin çalınması riskinin nasıl en aza indirileceğini keşfedebilirsiniz.
Kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlamak için Kaspersky ayrıca şunları öneriyor:
- Kaspersky tarafından sunulan “Definitive Checklist: how to protect your data online” metnindeki ipuçlarını izleyerek özel çevrimiçi verileri sorumlu bir şekilde işleyin.
- Verilerinizin üçüncü taraflarca bilginiz olmadan paylaşılması veya saklanması olasılığını en aza indirmek için kullandığınız uygulamalardaki izinleri her zaman kontrol edin.
- İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Tek seferlik kodlar üreten bir uygulama kullanmanın, ikinci faktörü SMS ile almaktan daha güvenli olduğunu unutmayın. Ek güvenliğe ihtiyacınız varsa, donanım tabanlı 2FA anahtarına yatırım yapın.
- Her hesap için benzersiz parolalar oluşturup güvenliğini sağlamak ve aynı parolayı tekrar tekrar kullanma isteğine karşı koymak için Kaspersky Password Manager gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.
- Kaspersky Security Cloud gibi araçları kullanarak çevrimiçi hesaplarınıza erişmek için kullandığınız parolalardan herhangi birinin güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. Hesap Kontrolü özelliği, kullanıcıların potansiyel veri sızıntıları için hesaplarını incelemesine olanak tanır. Bir sızıntı tespit edilirse Kaspersky Security Cloud, etkilenen kişinin uygun eylemi gerçekleştirebilmesi için herkesin erişebileceği veri kategorileri hakkında bilgi sağlar.
- Her zaman çevrimiçi olarak paylaştığınız içeriğin başkaları tarafından nasıl yorumlanabileceğini ve kullanılabileceğini düşünün.