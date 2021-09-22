Çevrimiçi flörtün riskleri: Her 6 kullanıcıdan biri kimlik ifşasıyla karşılaşıyor

Sosyal ağların ve flört uygulamalarının yaygınlaşmasıyla iletişim daha kolay, daha hızlı ve uygun hale geldi. Ancak Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’de ankete katılanların yarısından fazlası (%63) flört uygulamalarının kendileri için flört etmeyi kolaylaştırdığını kabul ederken, %49’u internette tanıştıkları biri tarafından takip edilmekten korktuklarını iddia ediyor. Bu da doxing'in sonuçlarından biri.

Flört uygulamalarında ve sosyal medyada kişisel bilgilerin gereğinden fazla paylaşılması, gelecekte büyük sorunlara yol açabilecek bir durum. Kullanıcılar çevrimiçi olarak geniş bir tanımlayıcı bilgi izi bırakıyor ve bu veriler saldırganların avantajı için kullanılabiliyor. Doxing saldırganlarının bir hedefin ev adresine, iş yerine, ismine, telefon numarasına vb. erişimi, tehditleri çevrimiçi dünyadan fiziksel dünyaya aktarma riskini artırıyor. Dünya genelinde her 6 kullanıcıdan biri (%16) böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Araştırma ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi olarak çıkarken karşılaştıkları gizlilik tehditleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koyuyor. Görüşülen kişilerin %44’ü çevrimiçi iletişim kurarken, görüşmelerinin ekran görüntülerini rızaları olmadan paylaştığını, çevrimiçi buldukları kişisel bilgilerle onları tehdit ettiğini, mahrem fotoğraflarını sızdırdığını veya gerçek hayatta gizlice takip ettiğini itiraf ediyor. En yaygın sorun ise siber taciz. Ankete katılanların %16’sı sosyal medyada eşleşmedikleri bir kişi tarafından takip edildiğini ifade ediyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anna Larkina, şunları söylüyor: “Sosyal medya ve çeşitli uygulamalar flörtü çok daha kolay hale getirdi. Hayatınızın aşkını internette bulabilirsiniz, ama ne yazık ki flört platformlarında av arayan botlar ve dolandırıcılar da var. Bu nedenle çevrimiçi biriyle iletişim kurarken, dijital gizliliğin temel kurallarını hatırlamak önemlidir. Güvenli bir şekilde çevrimiçi buluşmak için telefon numaranız, konumunuz, ev ve iş adresiniz vb. gibi kişisel tanımlayıcı bilgileri paylaşmamanızı öneririm. Tehditleri bu kadar erken bir aşamada önlemek, korkmadan çevrimiçi flörtün keyfini çıkarmanızı sağlar.”

Endtab.org ile birlikte Kaspersky gizlilik uzmanları tarafından geliştirilen ücretsiz "Doxing: Tehlikeler ve önleme" kursunu izleyerek, kullanıcıların nasıl doksa alınabileceği hakkında bilgi edinin ve kişisel bilgilerinin çalınması riskinin nasıl en aza indirileceğini keşfedebilirsiniz.

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