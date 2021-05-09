Bugün çiçekçiler açık mı? Çiçek siparişi verilir mi?

Anneler Günü bu yıl da farklı kutlanıyor. Geçen sene olduğu gibi Anneler Günü bu yıl da koronavirüsün gölgesinde geçiyor. Pandemiden önce aile buluşmaları, bol miktarda yüz yüze kucaklaşma ve öpücüklerin eşlik ettiği Anneler Günü koronavirüs salgınının gidebileceğimiz yerleri kısıtlamasıyla ve sosyal mesafenin kural haline getirmesiyle birlikte 2 yıldır buruk kutlanıyor. Ülkenin dört bir yanında evde kalma kararları hala geçerliyken, bir araya gelmek yerine milyonlar annelerine online platformlardan hediyeler ve çiçekler göndermek istiyor. Anneler Günü'nde çiçekçilerin çalışıp çalışmadığı konusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün çiçekçiler açık mı? Pazar günü çiçekçiler açık mı? 9 Mayıs çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler Anneler Günü'nde açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI? PAZAR GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Anneler Günü 9 Mayıs Pazar günü (bugün) kutlanıyor. Tam kapanmada yayınlanan İçişleri Bakanlığı'nıngenelgesinde, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir.'' denildi. Buna göre, Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER YASAKLARDAN MUAF MI?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecekler. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.