Boğaz'ın gözde yalıları şeyhlere gitti

Uzmanlara göre, milyonlarca dolara satılan yalıların en büyük alıcısı da zengin Araplar. Öte yandan Araplar ve Azerilerin boğaz manzaralı daire ve villalara da talebinin arttığı belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yalı piyasası çok özel bir piyasa. Çok aktif değildir. Yalı fiyatları 20-30 milyon dolar olduğu için bunu ya bir Arap zengin ya da Türk zengin alıyor” dedi.

Bir emlak sitesine 27 Temmuz tarihinde verilen ve Rumelihisarı’nda satılık olan tarihi yalının fiyatı 1 milyar 650 milyon TL. Sitede İstanbul’da Boğaz dışındaki yerlerin çoğunda da yüzlerce satılık yalı ilanı bulunuyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Serkan Bal, İstanbul Boğazı’nda yer alan yalı sayısının yaklaşık yüzde 2-3’ü kadarının son bir yıl içerisinde el değiştirdiğini söyledi. Bu el değişimlere aile vefatı sonrası miras durumu ve gizliliği korunarak gerçekleşmiş satışların dahil olmadığını vurgulayan Bal, “Satışa çıkarılan taşınmazlar piyasa değerlerine yakın ve gerçekçi bir rakam aralığında ise uzun sürmeden satışlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

50 TANESİ SATILIK

Şu anda İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında aktif olarak 50’ye yakın deniz yalısının satılık olduğunu vurgulayan Bal, 2021 Haziran-Temmuz dönemi ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında TL bazında yalı fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde değer artışı olduğunu aktardı.

Boğaz'da yaklaşık 622 adet kayıtlı deniz yalısı bulunduğunu vurgulayan Bal, şu bilgileri paylaştı:

- Şerefiyesi en yüksek konumda olan bu yalılar kısıtlı ve özel bir alıcı kitlesine hitap ediyor ve niteliği itibarıyla kıtlık rantına sahip.

- Yalıları daha çok geniş aile yapısına sahip varlıklı kişiler tercih ediyor. Geçen yıllarda Dubaili, Katarlı, Kuveytli zengin iş insanlarının Boğaz'da yalı aldığı biliniyor. Benzer nitelikli gayrimenkullerde mülk sahipleri genelde satışların gizli kalmasını istiyor. Bugünlerde gerçekleşen el değişimlerinde alıcı tarafın bir kısmının da Türk vatandaşları olduğunu düşünüyoruz.

- Boğaz manzaralı daire/villalara Araplar ve Azeri vatandaşlar tarafından da talepler artmış durumda.

- Daha çok talep edilen ve fiyatlarıyla dikkat çeken yalıların yer aldığı bölgeler; Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Bebek ve Yeniköy mahalleleri.