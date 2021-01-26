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BENZİN VE DİZELİN YERİNİ LPG ALACAK

Küresel Isınma’nın etkilerini göstermeye başlaması devletleri harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği için belirlediği 2030 emisyon hedeflerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ‘yeşil plan’ olarak adlandırdıkları ‘sıfır emisyon’ politikasını açıkladı. Yeşil Plan kapsamında 2030 yılında İngiltere’de benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak. Yeni yıl bitmeden ‘sıfır emisyon’ hedefi koyan ülkelerden biri de Japonya oldu. Japonya’da da 2030 yılına kadar hibrit ya da elektrikli araçlara geçilmesi amaçlanıyor. Dünyanın en büyük alternatif yakıt teknolojileri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü konu ile ilgili, “Sıfır emisyon hedefi önümüzdeki 10 yılda gerçek hale gelecek. Geçiş döneminde ise LPG’li araçların önemi artacak. Yakın gelecekte içten yanmalı motorların yalnızca LPG ve türevi alternatif yakıtlarla çalışacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Güncel 26.01.2021, 10:43
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BENZİN VE DİZELİN YERİNİ LPG ALACAK

Küresel Isınma sonucu meydana gelen İklim Değişikliği hayatımızın bir parçası haline geldi. 2020 yılının ilk aylarında Avustralya’yı dumana boğan büyük yangın, uzaydan dahi takip edilebilen bir çevre felaketi yaratmıştı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrasya coğrafyasında ise yağış rejimlerinin değişmesi, kuraklığın bir gerçek haline gelmesine neden oldu. 

2020 Davos Zirvesi ile başlayan, Avrupa Parlamentosu’nun 2030 emisyon hedeflerini açıklamasıyla devam eden süreçte geçtiğimiz Kasım ayında İngiltere, ‘Yeşil Plan’ adını verdiği ‘sıfır emisyon’ hedeflerini ortaya koydu. Yeşil Plan kapsamında İngiltere’de 2030 yılında benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak. 

2020’nin son günlerinde ise benzer bir karar Japonya’dan geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga,  ‘2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu’ hedefi kapsamında benzinli ve dizel araçların satışını kademeli olarak durduracaklarını duyurdu. 

Peki, bu kararlar ne anlama geliyor? Yakın gelecekte içten yanmalı motorların tamamen piyasadan kalktığını mı göreceğiz? Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, sıfır emisyon hedeflerinin bir anda gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekerek, geçiş sürecinde LPG’li araçların önemli bir rol oynayacağını söyledi. 

‘YAŞADIĞIMIZ FELAKETLER DEVLETLERİ ADIM ATMAYA ZORLADI’ 

Kadir Örücü konu hakkında, “Yaşadığımız küresel felaketleri, iklim değişikliğiyle ilişkilendiren bilimsel verilerin artık yadsınamayacak boyutlara ulaşması devletleri adım atmaya zorluyor. İngiltere’nin yeşil planını, Avrupa Birliği’nin emisyon hedeflerini ve Japonya’nın karbon nötr planını bu bağlamda değerlendirmeliyiz” diye konuştu. 

 

‘ALTERNATİF YAKITLARIN ÇAĞI BAŞLADI’ 

Dizel gibi kirletici yakıtların ömrünün sınırlı olduğunu belirten BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Bugün hayatımızın değişmez bir parçası olarak gördüğümüz benzin ve dizel yakıtlarının ömrünün sınırlandığını görüyoruz. 2030 yılında İngiltere’de başlayacak yasağın tüm dünyayı etkileyeceğini ve alternatif yakıt çağının başladığını söyleyebiliriz” dedi. 

‘SIFIR EMİSYONA BİR GÜNDE GEÇEMEZSİNİZ’

Devletlerin ortaya koyduğu sıfır emisyon hedeflerinin kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirten Kadir Örücü, “Dünya çapındaki araçların ezici üstünlüğünü 

içten yanmalı motorlu araçlar oluşturuyor. Bir günde yakıt değiştirmeniz mümkün değil ancak sürecin başladığını görüyoruz. Geçiş sürecinde Birleşmiş Milletler’in belirlediği Küresel Isınma Faktörü (GWP) sıfır olarak açıklanan LPG’nin içten yanmalı araçlarda kullanılacak yegâne yakıt olacağını söyleyebiliriz. LPG ve CNG yakın gelecekte araçlarımızın yakıtı olacak ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacak” şeklinde konuştu. 

‘LPG’Lİ HİBRİT ARAÇLAR GÖRECEĞİZ’ 

Elektrikli araçlara geçiş sürecinde hibrit otomobillerin teşvik edildiğini vurgulayan Örücü, “Hibrit araçların sürekli gelişen teknolojisi bu araçların emisyon değerlerini dizel ve benzinli araçlar için ulaşılmaz kılıyor. Diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında en çevreci yakıt olarak bilinen LPG’nin, hibrit araçlarda kullanılması bugün satın aldığımız araçların karbon salımı değerlerinden çok daha düşük değerler üretecek. Bu konuda büyük üreticilerin çalışmaları sürüyor. Geleceğin LPG’li ile çalışan hibrit araçlar tarafından domine edileceğini göreceğiz” dedi. 

‘BRC OLARAK BİZ DE SIFIR EMİSYONU HEDEFLİYORUZ’ 

Küresel felaketlerin sorumlusu olarak iklim değişikliğinin görüldüğünü vurgulayan BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Küresel felaketlerin iklim değişikliğiyle ilişkilendirildiği bilimsel çalışmaların hızla artması, iklim değişikliği ve yarattığı tehlikeleri görmemize ve adım atmamıza yol açtı. BRC olarak biz de Ağustos ayında açıkladığımız Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporumuzda net sıfır emisyon hedefimizi ortaya koyduk. Sürdürülebilir vizyonumuzun merkezinde karbon ayak izini azaltma taahhüdümüz var. Öncelikli olarak kısa vadede çevreci yakıtların özendirilmesini sağlayacak teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz. Uzun vadedeyse tüm gücümüzle net sıfır emisyon hedefimiz için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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