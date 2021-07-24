Bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklama!

Bakanlık kaynakları, son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenleme ile dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistem ile yedek astsubaylık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini hatırlattı.

Meclis’te 2019’da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK’nın yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını ifade eden kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini aktardı.

Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini belirten kaynaklar, yeni düzenleme ile iş sahibi gençlere ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içinde ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını söyledi.

Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğunu ifade etti