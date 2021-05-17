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Bayram eğlencesi can yaktı: Yola maytap atan genç, yaralanan kadının tepkisiyle karşılaştı

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki M.A.’nın yakıp attığı maytap, sokaktan geçen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt’un gözüne isabet etti. Acı içinde ne yapacağını şaşıran kadını fark eden çocuk bu kez yardıma koştu. Gülizar Öztürk’ün yaralandığını görüp koşarak gelen ablası da çocuğu dövmeye başladı. Mahalle sakinleri hem ablayı sakinleştirmeye hem de yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Gözünden ve dudağından yaralanan kadın hastaneye götürülürken ablası gözyaşlarını tutamadı.

Güncel 17.05.2021, 13:34
Bayram eğlencesi can yaktı: Yola maytap atan genç, yaralanan kadının tepkisiyle karşılaştı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan gencin sokak ortasında attığı maytap alışverişten dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a isabet etti.

GÖZÜNÜ VE DUDAĞINI YARALADI

Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı. Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan 15 yaşındaki genç de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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