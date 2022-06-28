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Bartın'da yaşanan sel sonrası yüzlerce hayvan telef oldu!
Bartın’da aralıksız devam eden sağanak sonrası Bartın Irmağı’nda yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Can kaybı yaşanmazken sel bölgesinde yüzlerce hayvan telef oldu.
Güncel 28.06.2022, 17:22
Bartın’daki sel felaketini yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "960’ın üzerinde iş makinesi, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz’deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyuyor. Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız" dedi.
İŞTE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN O HAYVANLAR: