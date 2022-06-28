Bartın'da yaşanan sel sonrası yüzlerce hayvan telef oldu!

Bartın’daki sel felaketini yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "960’ın üzerinde iş makinesi, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz’deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyuyor. Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız" dedi.

İŞTE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN O HAYVANLAR: