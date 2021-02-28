Bakan Koca: 'Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbe sadece meşru yönetimi ele geçirmek değil; sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı bütünüyle esir almaktır. 28 Şubat darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.