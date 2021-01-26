Azez'de İlk Türkçe Kursları Tamamlandı

Kilis Vali yardımcısı Ömer Yılmaz ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'i temsilen Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile birlikte Türkiye'den ve Suriye'den ayrıl katılımıyla, 25 Ocak 2021 tarihinde Azez Yunus Emre Enstitüsünde kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Dört ay süren eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Türkçe ve Arapça şiirlerle beraber türküler seslendirirken “Zeytin Ağacı” ve adlı tiyatro oyununu katılımcıların huzurunda sahnelediler. Sadece bir ay gibi bir kısa zamanda enstitünün kursiyerleri ve amatör bir ekip ile cevap oyun, Suriye savaşı sonrasında yaşananları ve savaş mağdurlarına Türkiye'nin dost elinin uzanışını ele alıyor.