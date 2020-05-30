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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla Ayasofya’da düzenlenen programa katıldı. Programa video konferans yoluyla katılan Erdoğan Fetih Suresi’nin mealini okudu.

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla Ayasofya’da düzenlenen programa katıldı. Programa video konferans yoluyla katılan Erdoğan Fetih Suresi’nin mealini okudu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:04
2011 Okunma
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Program Fetih Suresi'nin okunmasıyla başladı. Fetih Suresi'nin ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu.

“O gün fethedilen bir toprak parçası değil milyonlarca gönüldür”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul Fetih Suresi'ndeki müjdelere nail olmak için yanıp tutuşan bir Fatih ve en az kendisi kadar buna iman etmiş askerleri tarafından fethedilmiş” ifadelerini kullandı.

Fatih sultan Mehmet'in en sıkıntılı günlerinde Akşemseddin Hazretleri'nin onu yeniden coşturduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih'i en sıkıntılı günlerinde yeniden coşturan Akşemseddin hazretlerinin bu mesajı fetih suresinin kısa bir tefsiridir. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni alır diyen Fatih nihayet 1453 yılının 29 Mayısında hedefine ulaşmıştır. 29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasında asla silinmeyecek yer bırakmıştır.

Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür. Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık biz İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kubbelerimiz, minarelerimiz çeşmelerimiz ve bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaktık. Boğazına gerdanlıklar taktık. Her karışını sevgiyle suladık. İmar ettik” şeklinde konuştu.

"Kendi hayatımızı da bu şehre adadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada birere berat belgesidir.

Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönüller yapmak gönüller kazanmak için çalıştık. Allah'ın yardımı milletimizin desteği gönül sultanlarının duası ile önümüze çıkan her engeli aştık. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt zaferimizin bininci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.”

Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul'un fethi canlandırıldı. Kutlamalar kapsamında patlatılan havai fişekler ise gökyüzünde adeta renk cümbüşü oluşturdu.

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