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AVM'lerde koronavirüs ıssızlığı: Ne müşteri var ne çalışan

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından vatandaşların hafta sonu tatillerinde akın ettiği alışveriş merkezlerinde yoğunluk yok denilecek kadar azdı. "Evde kal Türkiye" sloganıyla evlerine kapanan halk mağazaların çoğunun da hizmete ara vermesiyle AVM'leri tamamen boşalttı. Biz ise AVM'lerin bu halini sizler için görüntüledik.

AVM'lerde koronavirüs ıssızlığı: Ne müşteri var ne çalışan

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından vatandaşların hafta sonu tatillerinde akın ettiği alışveriş merkezlerinde yoğunluk yok denilecek kadar azdı. "Evde kal Türkiye" sloganıyla evlerine kapanan halk mağazaların çoğunun da hizmete ara vermesiyle AVM'leri tamamen boşalttı. Biz ise AVM'lerin bu halini sizler için görüntüledik.

20 Mart 2020 Cuma 20:11
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AVM'lerde koronavirüs ıssızlığı: Ne müşteri var ne çalışan

Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonunda Türkiye'ye de sıçrayarak ülke gündemine damgasını vurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 koronavirüsünün Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Ardından gelen ilk ölüm haberinden sonra ise halk önlemlerini artırdı. İmkanı olanlar evden çalışmaya başladı ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaya özen gösterir oldu.

HALK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ TERK ETTİ

Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs etkisi alışveriş merkezlerine de sıçradı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu.

Bu görüntü İstanbul'un en işlek alışveriş merkezlerinden biri olan Aqua Florya'dan. AVM'de birçok mağaza kapalı olmasına rağmen açık olan mağazalar da var. Genel olarak çok sakin bir görüntü hakim.

Açık olan mağazalar bile müşterisi olmadığı için bir süre sonra kepenkleri indirip çalışanlarını eve yollamaya başlıyor.

Mağazaların çoğu kapısına bilgilendiri bir yazı asarak kapatmış durumda.

YEMEK KATI BİLE BOMBOŞ

Mağazalarda alışveriş yapan insan sayısı yok denecek kadar azken her zaman yoğunluğun çok daha fazla olduğu yemek katında bile ziyaretçi olmaması dikkat çekiyor. Restoranların bazıları kapalı olsa da pek çoğu hala hizmet verdiği halde müşteri bulamıyor.

AÇIK ALANLAR TERCİH EDİLİYOR

Halk kapalı alanlardan uzak dursa da evde vakit geçirmekten sıkılan vatandaşların sahilde açık havada gezintiye çıktığı görülüyor.

Son Güncelleme: 20.03.2020 20:54
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