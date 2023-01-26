Atıl durumdaydı! Fatih'te Draman Parkı Hizmete Açıldı

Toplam 4 bin 400 metrekarelik alanda inşa edilen ve büyük bir kısmı yeşil alan olarak planlanan Draman Parkı, hizmete açıldı. Dervişali Mahallesi’ndeki Draman Caddesi üzerinde hizmete açılan Draman Parkı’nda; eğlenceli aktiviteler sunan çocuk oyun alanı, spor sahası, yürüyüş yolları ve piknik alanları da bulunuyor. Bölge halkının güvenle, eğlenceli zaman geçirebileceği yeni bir yeşil ve sosyal donatı alanı olan Draman Parkı’nda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “Çocuklarımız bugün çok mutlu. Özlemle açılmasını bekledikleri Draman Parkı'na kavuştular. Güle güle kullanın çocuklar. Fatih'imize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.